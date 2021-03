Guérande Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Atelier : Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Boulevard du Nord 44350 Guerande, le vendredi 30 avril à 10:00

Les P’tits Explorateurs partent à la recherche de Gwen, le chien de Guérande qui s’est caché derrière une fenêtre de la cité médiévale ! À l’aide d’indices photos, ils découvriront les fenêtres, les lucarnes et les vitraux colorés de bâtiments de la ville. Puis, en compagnie de Gwen, ils pourront imaginer leur propre façade à partir de celles observées dans la cité. Atelier pour les 4-6 ans.

2021-04-30T10:00:00 2021-04-30T11:30:00

