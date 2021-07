Dijon Atheneum,centre culturel de l'Université de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Atelier : Les petits jardiniers Atheneum,centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

[Campus Comestible](https://www.facebook.com/CampusComestible), une association étudiante implantée sur le campus de Dijon, te propose de venir visiter son jardin, ouvert à tous. À travers des activités ludiques, adaptées à tous les âges, tu découvriras les nombreuses plantes ainsi que les petits insectes qui vivent ici en harmonie. Es-tu prêt à relever les défis du petit jardinier ? **À noter : Cet atelier est exclusivement réservé aux scolaires** _Contact :_ [_[peggy.camus@u-bourgogne.fr](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr)_](mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr) Le jardin partagé se situe derrière l’atheneum, au niveau du bâtiment Crous « Bossuet ». Découvrez le jardin partagé avec Campus Comestible. Atheneum,centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00

