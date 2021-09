Atelier Les petits gestes bien-être Honfleur, 22 septembre 2021, Honfleur.

Atelier Les petits gestes bien-être 2021-09-22 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-22

Honfleur Calvados Honfleur

Anne-Lise Bottet, praticienne en massage bien-être, instructrice en massage à l’école et en massage parents/enfants, est passionnée par les techniques qui permettent de vivre une vie douce, légère et positive, ainsi que les fabuleux pouvoirs du corps et de l’esprit.

Anne-Lise vous propose de découvrir, dans la joie et la bonne humeur :

– Un cocktail d’auto-massages, de massages pour petits et grands, de mouvements, de postures, de routine, pour être en forme et serein du matin au soir

– Des exercices d’écriture simples et ludiques pour vous booster ou lâcher prise

– Des trucs et astuces sur les cycles du sommeil et des saisons

– De la relaxation-méditation et des surprises !

Cet atelier est votre atelier, Anne-Lise met ses connaissances à votre service et le construit en fonction de vos envies et de vos besoins !

+33 2 31 89 23 30

