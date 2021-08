Garges-lès-Gonesse Café-Resto 1959 Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Atelier : Les petits cuistos Café-Resto 1959 Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Café-Resto 1959, le mercredi 8 septembre à 15:30

**Cuistots en herbe, vous êtes invités à venir vous initier à la cuisine anti-gaspi, au sein du café.restaurant 19.59 ! Au programme : réalisation de recettes aussi savoureuses les unes que les autres mélant salé et sucré !** Rdv au café-restau 19.59 pour un moment d’apprentissage pour les petits et les grands avec toute l’équipe ! Ouvert aux enfants _Sur inscription_

Information et inscription (obligatoire) auprès de l’association R.E.R – Gratuit

Participez aux animations “De la graine à notre assiette” et venez découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon ! Café-Resto 1959 1 av du général de gaulle 95140 Garges Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

2021-09-08T15:30:00 2021-09-08T17:30:00

Lieu Café-Resto 1959 Adresse 1 av du général de gaulle 95140 Garges Ville Garges-lès-Gonesse