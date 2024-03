Atelier « Les Gazouillis en folie ! » Palais Ducal, Impasse Duc Rollon Caen, mercredi 20 mars 2024.

Atelier « Les Gazouillis en folie ! » Palais Ducal, Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Dans le cadre des « Gazouillis », médiation conçue pour les tout-petits (0-5 ans) par Alice Malnuit (chargée de médiation pour les publics spécifiques), L’Artothèque a invité l’artiste Nine Hauchard à imaginer un module intitulé « Bocage ».

Pour valoriser ce projet, L’Artothèque organise en mars 2024 son Mois de la petite enfance (rattaché à la Semaine nationale de la petite enfance). À cette occasion, les tout-petits et leurs adultes sont invités à découvrir Bocage, lors de plusieurs rendez-vous Gazouillis.

Pour parfaire cet événement, L’Artothèque a convié Nine Hauchard à intervenir sur les murs de l’institution. Les enfants pourront découvrir des œuvres à leur hauteur et même y laisser un souvenir.

Vite, vite, vite ! Venez vous joindre au voyage ! Comme un appel aux rêves et aux souvenirs, Bocage recrée un environnement bucolique où petits et grands se retrouvent autour des œuvres, pour observer et écouter leurs Gazouillis.

Une fois par semaine, L’Artothèque propose deux créneaux aux familles pour venir participer aux Gazouillis autour de deux thèmes Nuage et Soleil. À cette occasion, le dispositif Bocage sera activé par Alice Malnuit, chargée de médiation pour la petite enfance accompagnée de Chloé Denoyelle, en service civique.

Les rendez-vous Gazouillis Mercredi 6 mars Nuage | COMPLETSamedi 16 mars à 9h30 et 10h30 SoleilMercredi 20 mars à 9h30 et 10h30 –NuageSamedi 30 mars à 9h30 et 10h30 Soleil

Nombre de place limité, inscription obligatoire via notre site internet https://www.artotheque-caen.net/post/mois-de-la-petite-enfance-2024-artotheque-caen

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 09:30:00

fin : 2024-03-20 10:15:00

Palais Ducal, Impasse Duc Rollon L’Artothèque, Espaces d’art contemporain

Caen 14000 Calvados Normandie info@artotheque-caen.fr

L’événement Atelier « Les Gazouillis en folie ! » Caen a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Caen la Mer