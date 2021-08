Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Atelier ‘Les bêtes curieuses’ Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Comestible, pas comestible ? Cet atelier propose de réaliser une créature imaginaire à partir de matériaux naturels ramassés autour du château. Vous apprendrez ainsi à différencier les éléments comestibles de ceux qui ne se mangent pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T17:00:00

