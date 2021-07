Strasbourg Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Atelier « La petite fabrique de l’héraldique » Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### L’atelier « La petite fabrique de l’héraldique » vous propose de découvrir l’univers des blasons et des écus des seigneurs médiévaux. Les visiteurs, à partir de 5 ans, sont invités à dessiner leur propre blason et pourront repartir avec. Une courte présentation du vocabulaire de l’héraldique sera faite en introduction de l’atelier, puis chacun pourra dessiner son blason selon ses goûts. À vous de choisir une créature mythologique pour représenter votre seigneurie, de choisir s’il sera d’azur ou d’or, de gueule ou d’écu !

Gratuit. Sur inscription par téléphone ou par mail. Nombre de places limité à 15 personnes. Durée de l’atelier : 45 min à 1h. À partir de 5 ans.

Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

