Atelier « La Fresque Numérique à la Mine » —————————————— ### LE 2 OCTOBRE 2021 DE 14:00 À 17:00 **Lieu : FABLAB LA MINE 74 AVENUE DE LA CONVENTION 94110 ARCUEIL** La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de l’atelier est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des solutions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet. La version 2 de l’atelier a bénéficié de l’expertise et des contributions de EcoInfo CNRS. L’atelier, créé en 2019 par Aurélien Déragne et Yvain Mouneu, compte aujourd’hui plus de 4.000 participants et commence notamment à se déployer dans les universités et établissements du supérieur. inscription sur helloasso : [https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-la-fresque-du-numerique-a-la-mine](https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-la-fresque-du-numerique-a-la-mine) tarif 10 euros Plus d’informations sur [https://www.fresquedunumerique.org/](https://www.fresquedunumerique.org/)

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne



