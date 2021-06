Atelier jeune public du musée Jean Cocteau : mosaïques de galets Musée Jean Cocteau,le Bastion, 5 août 2021-5 août 2021, Menton.

Atelier jeune public du musée Jean Cocteau : mosaïques de galets

Musée Jean Cocteau, le Bastion, le jeudi 5 août à 14:00

Pendant les vacances d’été, le service médiation culturelle du musée Jean Cocteau propose aux artistes en herbe une approche éducative et ludique des expositions et du monde de l’art. Ouverts aux enfants âgés de 6 à 12 ans, les ateliers pédagogiques proposent une découverte particulière de l’exposition du Bastion, suivie d’une séance d’initiation et de pratique artistique autour de différents thèmes, matériaux et techniques. **Jeudi 5 août 2021 – Mosaïques de galets** Inspiré par les « calades » méditerranéennes traditionnelles, Jean Cocteau créa de magnifiques mosaïques de galets pour décorer le Bastion lorsqu’il y installa son musée. Les enfants découvriront les secrets de cette technique ancestrale et réaliseront leur propre mosaïque de galets miniature. **Ateliers de 14h à 16h à destination des 6 – 12 ans** **6 euros par séance et par enfant** **Rendez-vous au à 14h au musée du Bastion (les ateliers pratiques ont lieu à proximité, dans les locaux de l’École Municipale d’Arts Plastiques.)** **Nombre de places limité — réservation obligatoire auprès du service médiation culturelle** **Pour la sécurité de tous, le port du masque et le respect des gestes barrière sont obligatoires**

Sur inscription uniquement

Un atelier pour apprendre à réaliser de splendides mosaïques de galets… Comme Jean Cocteau

Musée Jean Cocteau,le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:00:00