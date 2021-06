Pantin Friche Odyssées Pantin, Seine-Saint-Denis Atelier jardinage participatif sur la Friche Odyssées – Pantin Friche Odyssées Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Friche Odyssées, le samedi 26 juin à 10:30

La compagnie Gyntiana fait appel aux jardiniers voisins de la Friche, ou aux jardiniers qui veulent partager leur savoir faire, mais aussi aux curieux et volontaires pour venir travailler sur la friche : jardinage, don de matériel, bricolage, tout pour embellir la friche !

Entrée libre

Venez participer à l’embellissement de la Friche Odyssées ! Jardinage, bricolage, … Friche Odyssées 49 rue des Sept Arpents Pantin Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis

2021-06-26T10:30:00 2021-06-26T14:00:00

