Ébreuil Ébreuil Allier, Ébreuil Atelier itinérant ” le Bol Trotteur” Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: Allier

Ébreuil

Atelier itinérant ” le Bol Trotteur” Ébreuil, 1 octobre 2021, Ébreuil. Atelier itinérant ” le Bol Trotteur” 2021-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00

Ébreuil Allier Déroulement de l’atelier ; vous choisissez 2 bols, vous créez vos décors à l’émail, vous assistez à la cuisson RAKU de vos bols, vous repartez avec vos 2 bols sublimés par le feu. Un issu de votre création, le second échangé avec celui d’un Boltrotteur. terredorev@gmail.com +33 6 64 25 29 63 dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Ébreuil Autres Lieu Ébreuil Adresse Ville Ébreuil lieuville 46.11446#3.08819