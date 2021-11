Biot SoFAB Alpes-Maritimes, Biot Atelier initiation Fusion 360 SoFAB Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

SoFAB a le plaisir de vous proposer un atelier Atelier Fusion 360 – mercredi 1er décembre de 12h00 à 14h00 ! Que cela soit pour de l’impression 3D ou de l’usinage, il faut avoir un modèle 3D. Il y a deux options: soit c’est quelqu’un d’autre qui fait ce modèle, soit c’est vous. Il existe de nombreux logiciels de modélisation 3D, lors de cette formation vous allez découvrir Autodesk Fusion 360 et modéliser votre première pièce. A l’issu de votre formation vous pourrez l’imprimer à SoFAB. Pré-requis: avoir téléchargé et installé Fusion 360 (gratuit pour une utilisation personnelle) [https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/personal](https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/personal) Inscriptions: [https://www.eventbrite.com/e/billets-initiation-a-fusion-360-mercredi-1er-decembre-2021-198291554377](https://www.eventbrite.com/e/billets-initiation-a-fusion-360-mercredi-1er-decembre-2021-198291554377)

Sur inscription, tarif de 10€

