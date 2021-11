Houtaud Houtaud Doubs, Houtaud Atelier – Initiation au ressenti énergétique Houtaud Houtaud Catégories d’évènement: Doubs

Atelier – Initiation au ressenti énergétique La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 La Tantative 8c rue de la Grande Oie

Houtaud Doubs Houtaud EUR 65 65 Proposé par l’Associataion la tAntative.

Proposé par l'Associataion la tAntative.

Une journée pour découvrir notre capacité à ressentir, transmettre les énergies qui nous entourent et dont nous sommes constitués. associationtanta@gmail.com https://www.tant-a.org/la-tantative/

La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Houtaud Autres Lieu Houtaud Adresse La Tantative 8c rue de la Grande Oie Ville Houtaud lieuville La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud