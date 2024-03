Atelier initiation à l’Urban Sketching avec l’artiste LAPIN Bourges, samedi 30 mars 2024.

Atelier initiation à l’Urban Sketching avec l’artiste LAPIN Bourges Cher

La collaboration entre Lapin et Bourges Berry tourisme se poursuit

Ouverts à tous publics à partir de 12 ans. C’est l’artiste LAPIN qui vous accompagnera au cours de ces ateliers participatifs et collaboratifs grâce à un format créatif et inventif.

Alors a vos crayons ! 2828 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30

place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Atelier initiation à l’Urban Sketching avec l’artiste LAPIN Bourges a été mis à jour le 2024-03-19 par Tourisme & Territoires du Cher OT BOURGES