Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire ATELIER INITIATION À LA RADIESTHÉSIE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

ATELIER INITIATION À LA RADIESTHÉSIE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 18 septembre 2021, Baugé-en-Anjou. ATELIER INITIATION À LA RADIESTHÉSIE À BAUGÉ 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 Baugé 59 place du marché

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 20 Initiation au pendule avec exercices pratiques.

Sur inscription. Atelier Initiation à la radiesthésie à Baugé +33 6 13 44 01 36 http://www.audeladessens49.com/ Initiation au pendule avec exercices pratiques.

Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé 59 place du marché Ville Baugé-en-Anjou lieuville 47.54286#-0.10569