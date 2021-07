Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Atelier Initiation à la dégustation La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier Initiation à la dégustation La Cité du Vin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bordeaux. Atelier Initiation à la dégustation

du samedi 10 juillet au lundi 30 août à La Cité du Vin

Familiarisez-vous avec la pratique de la dégustation de vin et levez le voile sur les codes qui l’accompagnent. Guidés par un professionnel du vin, sentez, observez, expérimentez, bousculez vos sens et découvrez que déguster est à la portée de tous.

PLEIN TARIF 15 € TARIF ABONNÉ 12 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T17:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T17:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T17:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T17:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T17:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T17:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T17:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T17:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-26T17:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T17:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T17:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T18:00:00;2021-08-03T17:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T17:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-09T17:00:00 2021-08-09T18:00:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T17:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T17:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T17:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T17:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-16T17:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T17:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T17:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T17:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T17:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-23T17:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T17:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T17:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T17:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T17:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-08-30T17:00:00 2021-08-30T18:00:00

