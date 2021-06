Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Atelier impression et art de la table Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Parc de Wesserling – Ecomusée textile, le mercredi 7 juillet à 14:00

L’objectif de cet atelier est de créer des motifs ou un graphisme personnel et utiliser des techniques d’impressions à l’aide d’accessoires, tampons, éléments naturels afin d’imprimer un décor original sur une pièce de tissus. (arts de la table à revaloriser, serviettes, sets de table,…) Les visiteurs peuvent ramener une pièce de tissu de coton, une vieille nappe par exemple et pourront repartir avec leur set de table. – – – – – – – – Le Parc de Wesserling vous propose plusieurs animations tout au long de l’été en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace, les Journées Amusées. Ces animations sont accessibles gratuitement sur inscription (nombre limité) pour les visiteurs munis d’un billet pour le Parc de Wesserling. Animation organisée en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace Informations pratiques : Animation pour adultes 14h à 16h durée : 2 heures (8 personnes ) inscription obligatoire

10,5€ adulte, 6€ enfant, gratuit enfants de moins de 4 ans

Faites parler votre imagination lors de cet atelier de revisite de l’impression sur tissu. Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

