Belfort Musée d'art moderne - Donation Maurice Jardot Belfort, Territoire de Belfort Atelier illustration – gravure de tampons à partir de polystyrène Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Atelier illustration – gravure de tampons à partir de polystyrène Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Belfort. Atelier illustration – gravure de tampons à partir de polystyrène

Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot, le samedi 3 juillet à 20:30

Illustratrice, Marjorie Pourchet est attachée au support papier, elle vous propose d’expérimenter l’une de ses techniques et un travail sur la série et la composition à l’aide de tampons que vous aurez crées. Dernier ouvrage : Les poissons dorés, éditions Akinomé, sept.2020. Site : cargocollective.com/marjoriepourchet

Atelier sur inscription, places limitées

Atelier illustration – gravure de tampons à partir de polystyrène. Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot 8 rue de Mulhouse 90000 Belfort Belfort Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'art moderne - Donation Maurice Jardot Adresse 8 rue de Mulhouse 90000 Belfort Ville Belfort lieuville Musée d'art moderne - Donation Maurice Jardot Belfort