Atelier Graphologie Montluçon, 21 juillet 2021, 14:30:00 – 16:30:00, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier C’est votre cerveau qui guide votre main. Votre écriture parle… Que dit-elle ? Les lettres révèlent les facettes de votre personnalité. l.messiez@mairie-montlucon.fr +33 4 70 05 54 45 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Lieu Montluçon Adresse Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux