Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Atelier gâteau basque Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Atelier gâteau basque Mauléon-Licharre, 12 août 2021-12 août 2021, Mauléon-Licharre. Atelier gâteau basque 2021-08-12 17:00:00 – 2021-08-12 17:45:00 Pâtisserie Goxokia 35 boulevard des Pyrénées

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Soyez les bienvenus à Goxokia, l’atelier de Jean-Pierre, maître pâtissier qui vous accueille pour un cours de fabrication du gâteau basque. Il explique toutes les étapes de fabrication d’un bon gâteau basque, garni à la crème pâtissière parfumée ou fourré de confiture de cerise noire. Et il prodiguera de précieux conseils. Dégustation et vente l’issue de la visite.Réservation obligatoire. https://boutique.otpaysbasque.com/visite-soule Soyez les bienvenus à Goxokia, l’atelier de Jean-Pierre, maître pâtissier qui vous accueille pour un cours de fabrication du gâteau basque. Il explique toutes les étapes de fabrication d’un bon gâteau basque, garni à la crème pâtissière parfumée ou fourré de confiture de cerise noire. Et il prodiguera de précieux conseils. Dégustation et vente l’issue de la visite.Réservation obligatoire. https://boutique.otpaysbasque.com/visite-soule Soyez les bienvenus à Goxokia, l’atelier de Jean-Pierre, maître pâtissier qui vous accueille pour un cours de fabrication du gâteau basque. Il explique toutes les étapes de fabrication d’un bon gâteau basque, garni à la crème pâtissière parfumée ou fourré de confiture de cerise noire. Et il prodiguera de précieux conseils. Dégustation et vente l’issue de la visite.Réservation obligatoire. https://boutique.otpaysbasque.com/visite-soule © goxokia dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Pâtisserie Goxokia 35 boulevard des Pyrénées Ville Mauléon-Licharre lieuville 43.22683#-0.88587