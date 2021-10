Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Atelier forge au cinéma Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Votre cinéma vous propose un Atelier Forge à partir de 10h. Venez découvrir les techniques de forge du Moyen-Age en fabricant vous même votre clou. Immersion totale dans le cadre des projections de "The Last Duel" tourné en Dordogne. En partenariat avec l'Association La Forge d'Osencame. Animation gratuite.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Place Général de Gaulle Cinéma LUX Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.84512#0.9093