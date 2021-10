Lessay Lessay Lessay, Manche Atelier famille “Slow motion” Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Atelier famille “Slow motion” Lessay, 28 octobre 2021, Lessay. Atelier famille “Slow motion” 2021-10-28 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-29 12:30:00 12:30:00 Médiathèque 14 Bis Rue de Gaslonde

Dans le cadre de la programmation « Les Bestioles font leur cinéma » proposée par les bibliothèques du territoire Côte Ouest Centre Manche, la médiathèque de Lessay et l'association Hors Champ proposent des ateliers cinéma d'animation. Réalisez un cours métrage selon le procédé de Slow Motion. A partir de 8 ans accompagné d'un adulte. Jeudi 28 et vendredi 29 octobre, 9h30-12h30 avec projection du court métrage le vendredi soir. Sur réservation : 02 33 07 70 32 ou lessaymediatek@wanadoo.fr. Les deux matinées sont obligatoires.

