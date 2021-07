La Hague La Hague La Hague, Manche Atelier Famille « Fusée à eau » – Planétarium Ludiver La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier Famille « Fusée à eau » – Planétarium Ludiver La Hague, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Hague. Atelier Famille « Fusée à eau » – Planétarium Ludiver 2021-07-09 14:30:00 – 2021-07-09 16:00:00 TONNEVILLE 1700 rue de la Libération

La Hague Manche Réservation indispensable. Présence d’un adulte (minimum) obligatoire. Réservation indispensable. Présence d’un adulte (minimum) obligatoire. +33 2 33 78 13 80 http://www.ludiver.com/ Réservation indispensable. Présence d’un adulte (minimum) obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu La Hague Adresse TONNEVILLE 1700 rue de la Libération Ville La Hague lieuville 49.63059#-1.72869