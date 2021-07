Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Atelier familial / Langue des signes Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Atelier familial / Langue des signes 2021-08-19 17:30:00 – 2021-08-19 18:15:00

Public familial (enfants, ados, adultes).

Emma, animatrice en langue des signes vous propose une immersion insolite dans le monde du silence.

Sensibilisation à la culture sourde

Initiation ludique aux signes du quotidien

Perception sensorielle des sons

Nbre de participants limité à 10 personnes sur inscription. +33 5 58 48 62 14

