Atelier : faire soi-même ses produits d’entretien Tardets-Sorholus, 20 octobre 2021, Tardets-Sorholus.

Atelier : faire soi-même ses produits d’entretien 2021-10-20 13:30:00 – 2021-10-20 17:00:00 rue Arhanpia Centre multiservice

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus

Durant ces ateliers, vous apprendrez à décrypter étiquettes et emballages et vous fabriquerez vous-même de la lessive pour le linge et un baume pour les mains à partir de recettes simples à reproduire facilement chez soi.

Le matériel et les ingrédients vous seront fournis. Afin de pouvoir ramener chez vous un échantillon des produits fabriqués, vous amènerez vos propres contenants, préalablement vidés, nettoyés et rincés : un petit bocal en verre ou un pommadier (moins de 50 g) et une bouteille ou un bocal de 0,5 l avec bouchons ou couvercles.

N’hésitez plus, inscrivez-vous dès à présent, car le nombre de places est limité !

+33 5 59 37 47 20

