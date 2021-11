Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Atelier face-tracking Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 1 décembre à 14:30

Un atelier artistique pour découvrir les technologies numériques de reconnaissance faciale et les moyens de jouer avec ces systèmes de détection. **Pour les 13-20 ans, sur inscription.** Animé par l’artiste Jonathan Pêpe. En partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Atelier art et numérique Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

