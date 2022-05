Atelier : Fabrique une broche Pour dire Je T’aime Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Atelier : Fabrique une broche Pour dire Je T’aime Le Havre, 26 mai 2022, Le Havre. Atelier : Fabrique une broche Pour dire Je T’aime Le Havre

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-26 11:00:00 11:00:00

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Proposé par Le Bon Endroit – De 6 à 10 ans. Andréa vous propose un atelier enfant au Bon Endroit. nEt si on prenait le temps de fabriquer un petit bout d’amour pour quelqu’un à qui on a envie de dire : Je t’aime . A base de papier, de peinture, d’illustration ou de mots, votre enfant pourra décorer selon ses goûts un cœur en bois transformé en broche à offrir pour quelqu’un qu’il aime ! Le jeudi 26 mai de 10h à 11h au Bon Endroit (épicerie vrac). nDurée : 1h nPrévoir des vêtements qui ne craignent pas la peinture. nTarif : 8€. nRéservation obligatoire. Proposé par Le Bon Endroit – De 6 à 10 ans. Andréa vous propose un atelier enfant au Bon Endroit. nEt si on prenait le temps de fabriquer un petit bout d’amour pour quelqu’un à qui on a envie de dire : Je t’aime . A base de papier, de peinture,… lebonendroitzd@gmail.com https://www.lebonendroit-zd.com/?fbclid=IwAR1Hh7bpuIP6QGjEF_nyqUOUmGb2QItsU0te1WZPB2JOySv5Zn2tcozVr5E Proposé par Le Bon Endroit – De 6 à 10 ans. Andréa vous propose un atelier enfant au Bon Endroit. nEt si on prenait le temps de fabriquer un petit bout d’amour pour quelqu’un à qui on a envie de dire : Je t’aime . A base de papier, de peinture, d’illustration ou de mots, votre enfant pourra décorer selon ses goûts un cœur en bois transformé en broche à offrir pour quelqu’un qu’il aime ! Le jeudi 26 mai de 10h à 11h au Bon Endroit (épicerie vrac). nDurée : 1h nPrévoir des vêtements qui ne craignent pas la peinture. nTarif : 8€. nRéservation obligatoire. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Atelier : Fabrique une broche Pour dire Je T’aime Le Havre 2022-05-26 was last modified: by Atelier : Fabrique une broche Pour dire Je T’aime Le Havre Le Havre 26 mai 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime