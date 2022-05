Atelier Explora, fabrique de curiosités – La Rotonde Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier Explora, fabrique de curiosités – La Rotonde Saint-Étienne, 17 mai 2022, Saint-Étienne. Atelier Explora, fabrique de curiosités – La Rotonde Explora 8 rue calixte plotton Saint-Étienne

2022-05-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-31 17:30:00 17:30:00 Explora 8 rue calixte plotton

Saint-Étienne Loire Explora, c’est le lieu pour imaginer, fabriquer et jouer ! Ici, on FAIT des sciences ! r nExplora c’est une aventure joyeuse et créative pour apprendre en jouant, se tromper avec plaisir et réussir en comprenant pourquoi r net comment. Explora 8 rue calixte plotton Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Explora 8 rue calixte plotton Ville Saint-Étienne lieuville Explora 8 rue calixte plotton Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Atelier Explora, fabrique de curiosités – La Rotonde Saint-Étienne 2022-05-17 was last modified: by Atelier Explora, fabrique de curiosités – La Rotonde Saint-Étienne Saint-Étienne 17 mai 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire