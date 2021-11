Pibrac CCAS Haute-Garonne, Pibrac Atelier « Evaluer son niveau d’implication auprès de son proche et ses conséquences » – Mardi 7 décembre CCAS Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Atelier « Evaluer son niveau d’implication auprès de son proche et ses conséquences » – Mardi 7 décembre CCAS, 7 décembre 2021, Pibrac. Atelier « Evaluer son niveau d’implication auprès de son proche et ses conséquences » – Mardi 7 décembre

CCAS, le mardi 7 décembre à 14:30

Le Centre Communal d’Actions Sociales de Pibrac propose, dans le cadre des Mardis des Aidants, un atelier « Evaluer son niveau d’implication auprès de son proche et ses conséquences », le mardi 7 décembre 2021 de 14h30 à 17h00 au CCAS, 1 rue de la Gare. Le Mardi des Aidants, c’est quoi ? Des temps conviviaux pour s’informer, échanger et se ressourcer pour celles et ceux qui s’occupent d’un proche en perte d’autonomie. Programme des activités 2021/2022 disponible en ligne ou à l’accueil du CCAS et de la Mairie.

Renseignements

Dans le cadre des Mardis des Aidants CCAS 1 Rue de la Gare 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T14:30:00 2021-12-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu CCAS Adresse 1 Rue de la Gare 31820 Pibrac Ville Pibrac lieuville CCAS Pibrac