Atelier et projection documentaire : la migration des chauves-souris

Dijon

Atelier et projection documentaire : la migration des chauves-souris 2021-10-28 – 2021-10-28 Latitude 21, la maison de l'architecture et de l'environnement de Dijon Métropole 33 Rue de Montmuzard

Dijon

Dijon Côte-d’Or C’est bientôt la Bat Week, un évènement qui célèbre le rôle des chauves-souris dans la nature !

À cette occasion, l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels vous convient à Latitude 21 à Dijon pour des animations (de 15h à 17h30 sans réservation) et pour une projection du film « Migrations secrètes la chauve-souris Pipistrelle de Nathusius », le jeudi 28 octobre à partir de 18h. 15h-17h30 : Avant la projection la Maison de l’Environnement Bourgogne-Franche-Comté vous propose un atelier de fabrication de gîte à chauve-souris, France Nature Environnement vous sensibilisera à l’intérêt des haies, BFC Nature vous proposera des ressources sur la biodiversité et la SHNA vous invite à découvrir leur exposition “la vie tumultueuse des chauves-souris”. 18h-20h : Projection du documentaire (52min)

Après la projection, les participants pourront poser leurs questions sur ces extraordinaires mammifères volants à des passionnés et des experts. https://forms.office.com/r/4Hxnztr9dc C’est bientôt la Bat Week, un évènement qui célèbre le rôle des chauves-souris dans la nature !

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Latitude 21, la maison de l'architecture et de l'environnement de Dijon Métropole 33 Rue de Montmuzard Ville Dijon lieuville 47.32533#5.06365