Atelier et démonstration | Léo a 60 ans Mairie de Colomiers, 4 décembre 2021, Colomiers.

Atelier et démonstration | Léo a 60 ans

Mairie de Colomiers, le samedi 4 décembre à 14:00

60 ans du Club Loisirs Léo Lagrange du 20 novembre au 2 décembre : exposition des productions des clubs samedi 28 novembre : journée ateliers et démonstrations Pour célébrer ses 60 ans, le Club de Loisirs Léo Lagrange de Colomiers investit le lieu pour une journée événement qui fera date ! Participez aux ateliers et aux démonstrations de tennis de table, pêche à la mouche, peinture, aquarelle ou calligraphies et bien d’autres choses encore. Découvrez aussi les réalisations des adhérents et des multiples sections de cette association qui a marqué par son action l’histoire de l’éducation populaire à Colomiers. Entrée sur réservation (à partir de début novembre) | tout public | Pavillon Blanc Henri-Molina _Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites [www.ville-colomiers.fr](http://www.ville-colomiers.fr) et [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr) pour retrouver les informations mises à jour régulièrement._

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



