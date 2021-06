Menton Service du Patrimoine Alpes-Maritimes, Menton Atelier enfants – Vacances d’été Service du Patrimoine Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Atelier enfants – Vacances d’été Service du Patrimoine, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Menton. Atelier enfants – Vacances d’été

le mardi 20 juillet 2021 à Service du Patrimoine

Disposant des matières premières en abondance, huile d’olive, soude (salsola soda) et sel de Camargue, la Provence devient dès le Moyen Âge la région de la savonnerie. **Renseignements pratiques :** **Pour les 6/8 ans : de 10h à 12h** **Pour les 9/12 ans : de 14h à 16h** **Matériel fourni. Sur réservation.**

Tarif : 6 euros par enfant

Fabrication du savon Service du Patrimoine 5, rue Ciapetta 06500 MENTON Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Étiquettes évènement : Autres Lieu Service du Patrimoine Adresse 5, rue Ciapetta 06500 MENTON Ville Menton lieuville Service du Patrimoine Menton