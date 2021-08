La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Atelier enfants – La forêt enchantée Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Atelier enfants – La forêt enchantée Musée Hector-Berlioz, 23 octobre 2021, La Côte-Saint-André. Atelier enfants – La forêt enchantée

Musée Hector-Berlioz, le samedi 23 octobre à 15:00

**Atelier enfants** ——————- ### La forêt enchantée Dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, fabriquez de drôle de personnages en éléments naturels avant de les mettre en scène sur une planche en bois. Un décor naturel à emporter ! _Par GIN’Steve, votre guide de poche_

A partir de 8 ans / 5€ / Réservation obligatoire

Atelier ludique dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André