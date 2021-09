Villeneuve-lès-Avignon La Chartreuse Gard, Villeneuve-lès-Avignon ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Structure Clip it” La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Structure Clip it” La Chartreuse, 16 octobre 2021, Villeneuve-lès-Avignon. ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Structure Clip it”

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à La Chartreuse

**Atelier enfants / familles** animé par des étudiants de l’**Ensam-École nationale supérieure d’architecture de Montpellier** à partir de 10 ans Construire à partir de pièces en plastique recyclé des maquettes de maisons d’architectes des années 70 à aujourd’hui, à travers le monde.

Entrée libre mais jauge limlitée

Journées nationales de l’architecture La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu La Chartreuse Adresse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon