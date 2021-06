La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Atelier enfants – Couvre-chef oriental Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Atelier enfants – Couvre-chef oriental Musée Hector-Berlioz, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Côte-Saint-André. Atelier enfants – Couvre-chef oriental

Musée Hector-Berlioz, le vendredi 30 juillet à 14:30

**Couvre-chef oriental** ———————— ### Atelier enfants Reproduisez le portrait d’une femme orientale à partir d’une lithographie présentée au sein de l’exposition temporaire. Puis, laissez parler votre imagination en ajoutant de la couleur et en mettant en volume son turban à l’aide de papier crépon et de mosaïque. _Par L’Hippopotame Amoureux_

5€ sur réservation auprès du musée

Mettez en couleur et en volume un couvre-chef oriental. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André