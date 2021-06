Senlis Senlis Oise, Senlis Atelier enfants: « À la découverte du parc du château Royal » Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Atelier enfants: « À la découverte du parc du château Royal » Senlis, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Senlis. Atelier enfants: « À la découverte du parc du château Royal » 2021-07-12 14:30:00 – 2021-07-12

Senlis Oise 9.6 9.6 Saviez-vous que Senlis avait un château royal? Replongez-vous à l’époque des rois en apprenant à observer les petits détails cachés dans le parc du château royal. Une visite découverte ludique pour les enfants. Rendez-vous à l’office de tourisme à 14h30.

Réservation obligatoire au 03.44.53.06.40.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarif: 9,60 par enfant (goûter inclus) accueil@chantilly-senlis-tourisme.com +33 3 44 53 06 40 Saviez-vous que Senlis avait un château royal? Replongez-vous à l’époque des rois en apprenant à observer les petits détails cachés dans le parc du château royal. Une visite découverte ludique pour les enfants. Rendez-vous à l’office de tourisme à 14h30.

Réservation obligatoire au 03.44.53.06.40.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarif: 9,60 par enfant (goûter inclus) office de tourisme Chantilly-Senlis dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Étiquettes évènement : Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville 49.207#2.58503