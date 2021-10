Davézieux Davézieux Ardèche, Davézieux Atelier enfant “Fabrication de papier à la main” Davézieux Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Atelier enfant "Fabrication de papier à la main" 2021-11-02 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-02 Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 700, rue de Vidalon
Davézieux Ardêche

Davézieux Ardêche EUR 6 6 Dans l’antique cuve en bois, c’est la magie de la feuille fabriquée par chaque enfant. Chacun emportera sa feuille sur laquelle a été imprimé un certificat d’authenticité. L’atelier comprend une visite guidée du musée. Atelier pour enfants de 6 à 14 ans. contact@musee-papeteries-canson-montgolfier.fr +33 4 75 69 89 20 http://musee-papeteries-canson-montgolfier.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Davézieux Autres Lieu Davézieux Adresse Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 700, rue de Vidalon Ville Davézieux lieuville 45.2545#4.6799