Atelier élevage, assemblage, mise en bouteille Chinon, 10 décembre 2022, Chinon.

2022-12-10 14:30:00 – 2022-12-11 18:00:00

Chinon Indre-et-Loire Chinon

Travailler en vigne et en cave c’est bien ! Finir une saison et voir l’accomplissement de son travail en bouteille c’est mieux. Pour finir ce millésime nous vous invitons donc à le mettre en bouteille, le boucher, l’étiqueter et surtout à repartir avec ! Mais avant cela, il faut impérativement le préparer et finir l’élevage.

A la suite de ce dernier travail du millésime, nous vous invitons à un atelier d’assemblage pour vous faire découvrir un peu plus notre métier de vigneron . Pas de mot compliqué, pas de connaissance à avoir, juste une expérience inédite et surprenante, pour approcher toutes les notions d’une bonne dégustation et du goût !

vincent@pb-couly.com +33 7 66 19 35 76 https://pb-couly.com/nos-evenements/

Chinon

