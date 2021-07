Bray Bray 71250, Bray Atelier duo en famille “Dessinons la vigne” à Bray Bray Bray Catégories d’évènement: 71250

Bray

Atelier duo en famille “Dessinons la vigne” à Bray Bray, 12 août 2021-12 août 2021, Bray. Atelier duo en famille “Dessinons la vigne” à Bray 2021-08-12 – 2021-08-12 Église Le Bourg

Bray 71250 Bray EUR 5 Un parent (ou un grand-parent !), un enfant, une activité ludique, pour découvrir en s’amusant… Mettez-vous dans la peau d’un peintre et venez croquer (avec des crayons de couleur) les vignes de Bray… pahclunytournus@yahoo.fr +33 3 85 51 53 33 Un parent (ou un grand-parent !), un enfant, une activité ludique, pour découvrir en s’amusant… Mettez-vous dans la peau d’un peintre et venez croquer (avec des crayons de couleur) les vignes de Bray… Pays d’art et d’histoire dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 71250, Bray Étiquettes évènement : Autres Lieu Bray Adresse Église Le Bourg Ville Bray lieuville 46.50365#4.72077