Atelier du Samedi au Jardin Bourian : “Ateliers en famille” Dégagnac, 16 octobre 2021, Dégagnac.

Dégagnac Lot Dégagnac

Ateliers en famille à 10h, 11h, 14h et 15h au Jardin Bourian

– des expériences scientifiques ludiques au jardin, avec le Carrefour des Sciences et des Arts,

– des expériences gustatives d’éveil au goût et de découverte de la saisonnalité, avec une diététicienne

Toute la journée

– expériences de fabrication et de cuisson au four à bois de petits pains indiens, avec les Jardiniers Bourians.

Buvette et vente de crêpes sur place.

Inscription conseillée (Places limitées).

Après le succès de ses ateliers d’été du samedi, le Jardin Bourian propose désormais des ateliers chaque samedi. Ces ateliers sont à destination des familles, ingrédients et/ou matériel sont fournis.

©Jardin Bourian

