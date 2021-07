Atelier d’initiation à la gravure Saint-Palais, 20 août 2021-20 août 2021, Saint-Palais.

Atelier d’initiation à la gravure 2021-08-20 14:30:00 – 2021-08-20 17:30:00

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Vous pourrez, selon votre âge, expérimenter la gravure en taille-douce (gravure en creux) à partir d’une brique de lait, et l’imprimer grâce à la petite presse maison de Lucile, vous initier à la gravure en taille d’épargne avec des plaques de linoléum (gravure en relief), imprimées « à la cuiller », réaliser des compositions avec des matériaux de récupération, qui seront encrés et imprimés directement sur une feuille grand format (des monotypes). Les participants pourront ainsi s’initier à la gravure et à l’impression, et repartir avec leurs productions gravées et imprimées ! Matériel fourni. A partir de 6 ans.

+33 5 59 65 28 72

Médiathèque

