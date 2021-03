Aniane Aniane Aniane, Hérault ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION A LA VINOTHEQUE Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION A LA VINOTHEQUE, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aniane. ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION A LA VINOTHEQUE 2021-07-13 – 2021-07-13

Aniane Hérault « Atelier d’initiation à la dégustation» :

Apprendre à décrire un vin, comprendre à quelle occasion le servir et doubler son plaisir… »

« Le Vin en ¾ d’heure » à 11h30

Lors de cet atelier interactif, vous découvrirez les différentes facettes du vin. Un moment ludique et convivial, autour de 2 vins locaux.

Bilingue français/anglais.

Gratuit. Sur inscription: 04 67 56 41 97 « Atelier d’initiation à la dégustation» :

Apprendre à décrire un vin, comprendre à quelle occasion le servir et doubler son plaisir…

« Le Vin en ¾ d’heure » à 11h30

Lors de cet atelier interactif, vous découvrirez les différentes facettes du vin. Un moment ludique et convivial, autour de 2 vins locaux.

Bilingue français/anglais. GRATUIT oti@saintguilhem-valleeherault.fr +33 4 67 56 41 97 http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/ « Atelier d’initiation à la dégustation» :

Apprendre à décrire un vin, comprendre à quelle occasion le servir et doubler son plaisir…

« Le Vin en ¾ d’heure » à 11h30

Lors de cet atelier interactif, vous découvrirez les différentes facettes du vin. Un moment ludique et convivial, autour de 2 vins locaux.

Bilingue français/anglais. GRATUIT « Atelier d’initiation à la dégustation» :

Apprendre à décrire un vin, comprendre à quelle occasion le servir et doubler son plaisir… »

« Le Vin en ¾ d’heure » à 11h30

Lors de cet atelier interactif, vous découvrirez les différentes facettes du vin. Un moment ludique et convivial, autour de 2 vins locaux.

Bilingue français/anglais.

Gratuit. Sur inscription: 04 67 56 41 97

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Ville Aniane