SoFAB a le plaisir de vous proposer un atelier d’initiation à la découpe laser le mercredi 10 novembre de 12h00 à 14h00 ! La Trotec Speedy 100 est un outil rapide qui permet de découper et de graver rapidement à l’aide d’un laser, en partant d’un dessin vectoriel. Venez découvrir le logiciel InkScape et faire vos premières découpes à la laser Inscription via ce lien: [[https://www.eventbrite.com/e/billets-initiation-a-la-decoupe-laser-mercredi-10-novembre-2021-165748557397](https://www.eventbrite.com/e/billets-initiation-a-la-decoupe-laser-mercredi-10-novembre-2021-165748557397)](https://www.eventbrite.com/e/billets-initiation-a-la-decoupe-laser-mercredi-10-novembre-2021-165748557397)

Sur inscription, tarif de 10€

2021-11-10T12:00:00 2021-11-10T14:00:00

