Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Atelier d’expérimentation Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Atelier d’expérimentation Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 27 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Atelier d’expérimentation

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le mercredi 27 octobre à 15:00

Comme l’astronaute français de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) Thomas Pesquet, préparez-vous à la prochaine mission à bord de l’ISS ! Manger, se laver, se repérer dans l’espace, expérimentez en équipe le quotidien des astronautes. Atelier d’expérimentation à partir de 8 ans. Inscription à la médiathèque : 05.62.16.63.50 – e-mail Dans le cadre du cycle de culture scientifique, la municipalité propose un mois d’octobre tourné vers l’aéropostale, l’espace en partenariat avec Toulouse Métropole, la Cité de l’espace, l’Envol des Pionniers, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’association ”Délires d’Encres”.

Entrée libre sur inscription

Des vacances comme un astronaute Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Médiathèque Anne-Laure Arruebo Adresse Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives