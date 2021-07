Atelier d’été : observatoire naturaliste déambulatoire Relais Nature du Val de Marque, 4 août 2021-4 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier d’été : observatoire naturaliste déambulatoire

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 4 août à 14:30

Avec l’association Les Ecoute Lire, vous serez invité à choisir un élément végétal constituant ce paysage : feuille, fleur, branche, puis à l’observer à l’aide d’une loupe et à en faire une empreinte par frottage (pastels de couleurs) ou un dessin (pastel, crayon de couleur, encre). L’observatoire se déplace sur le site plusieurs fois dans la séance. Par la variation des points de vue et l’observation fine appréhender la richesse et la diversité des éléments du paysage observé à la lumière du jour et rendre plastiquement cette lumière par le trait, le contraste, la couleur… Animation gratuite et à destination des familles. Durée 3 h Rendez-vous au Relais Nature du Val de Marque, Ferme du Héron, chemin de la Ferme Lenglet à Villeneuve d’Ascq. Le Relais Nature n’est pas soumis à la présentation du pass sanitaire. Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Néanmoins, pour accéder à nos sites, vous devez être en possession d’un masque chirurgical ou d’un masque « grand public » de catégorie 1. En effet, le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. Il est obligatoire dans les lieux clos à partir de 6 ans. Seuls sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Voir moins

Gratuit

Observer le paysage puis le retranscrire dans ses lignes générales (masses végétales, cours d’eau…) avec des fusains.

Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



