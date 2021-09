Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Atelier ” Dessine ton profil…” avec Dominique Robin La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier ” Dessine ton profil…” avec Dominique Robin La Sabline – Musée de Préhistoire, 23 octobre 2021, Lussac-les-Châteaux. Atelier ” Dessine ton profil…” avec Dominique Robin

La Sabline – Musée de Préhistoire, le samedi 23 octobre à 10:30

Tout public, famille, à partir de 7 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 05 49 83 39 80 ou par mail à [lasabline@lasabline.fr](mailto:lasabline@lasabline.fr) Le contour dessiné de votre ombre vous permettra de réaliser un autoportrait unique, emprunt de votre personnalité, en le remplissant de la façon dont vous le souhaitez ! Vous serez accompagné de Dominique Robin, artiste plasticien en résidence à La Sabline durant plusieurs jours.

Réservation obligatoire / Gratuit / Tout public à partir de 7 ans.

Venez réaliser votre autoportrait en famille, seul ou entre ami, accompagné par l’artiste plasticien Dominique Robin. La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:30:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Musée de Préhistoire Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux