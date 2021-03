Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu ATELIER DESSIN BOTANIQUE : SALADES SAUVAGES – DOMAINE DE DANNE Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

ATELIER DESSIN BOTANIQUE : SALADES SAUVAGES – DOMAINE DE DANNE, 27 mars 2021-27 mars 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Venez découvrir les plantes de façon créative : dessin botanique au crayon, aquarelle, collage, herborisation… guidé par Lise, paysagiste conceptrice-herboriste. Le but est de découvrir le végétal autrement !

Apportez le nécessaire pour vous asseoir confortablement dans l’herbe (fauteuil, pliant, trépied, natte…) et un support pour dessiner.

Matériel fourni, débutants acceptés.

