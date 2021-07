Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Atelier d’écriture Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Atelier d’écriture Pontarlier, 24 septembre 2021, Pontarlier. Atelier d’écriture 2021-09-24 18:00:00 – 2021-09-24 20:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 De 18h à 20h.

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Les livres inconnus : un atelier d’écriture pour imaginer le début d’une histoire, créer un livre que personne n’a jamais lu, et qui sait – en faire le roman de l’année !

Entrée libre. mediatheque@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 37 http://mediatheque.ville-pontarlier.fr/ De 18h à 20h.

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Les livres inconnus : un atelier d’écriture pour imaginer le début d’une histoire, créer un livre que personne n’a jamais lu, et qui sait – en faire le roman de l’année !

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville 46.90368#6.35407