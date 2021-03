Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados, Pont-l'Évêque Atelier d’écriture Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Atelier d’écriture, 24 avril 2021-24 avril 2021, Pont-l'Évêque. Atelier d’écriture 2021-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-24 12:00:00 12:00:00 Bibliothèque Terre d’Auge 38 Rue Saint Michel

Pont-l’Évêque Calvados Pour adulte.

« Chemin faisant … », avec Vanessa Simon-Catelin.

Lieu à déterminer, pour plus d’informations, contactez la bibliothèque Terre d’Auge. bibliotheques.anim@terredauge.fr +33 2 31 64 24 91 http://www.terredauge.fr/ Pour adulte.

