La Librairie Lajarrige, le Salon de thé Comptoir de l’Isle et Gérard Paul, animateur littéraire collaborent pour créer l’Atelier d’écriture. L’intervenant vous propose de vous réunir en petit comité et dans un lieu convivial. Vous aurez la possibilité d’échanger et de progresser ensemble autour de différents thèmes : l’autobiographie, la nouvelle, la fiction ou encore la biographie durée de l’atelier 2h nombre de participants : 7 au maximum Inscription au Comptoir de l’Isle auprès de Pascale : 02.72.27.23.19 Participation de 10€ pour la collation La Librairie Lajarrige, le Salon de thé Comptoir de l’Isle et Gérard Paul, animateur littéraire collaborent pour créer l’Atelier d’écriture. L’intervenant vous propose de vous réunir en petit co… Comptoir de L’isle – Salon de thé 51 Avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

